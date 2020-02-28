كاف يخطر مصر بموعد مواجهتي مارس ضد توجو في تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظيره المصري بموعد مواجهتي المنتخب الأول ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة.

وتعادلت مصر في الجولة الأولى بالإسكندرية مع كينيا (1-1)، ثم مع جزر القمر خارج الديار بدون أهداف، ليصبح فريق حسام البدري مطالباً بحصد 6 نقاط أمام توجو.

ووفقاً لخطاب كاف ستقام مباراة الجولة الثالثة في مصر يوم 26 مارس الجاري، ثم يُقام الإياب في عاصمة توجو يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للإعلان عن قائمة الفريق الذي يسعى للفوز على توجو لاستعادة توازنه في تصفيات أمم إفريقيا والظهور في بطولة الكاميرون من أجل اللقب الثامن.