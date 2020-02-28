أحمد مرتضى: آن لجمهور الزمالك أن يفرح.. وقمة الدوري بلا أهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بتفوق فريقه على الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.
وفي تصريحات لقناة الزمالك قال أحمد مرتضى :"آن لجمهور الزمالك أن يفرح، هذه رسالة الله للجمهور الذي عاش فترات صعبة جداً، وعلى الرغم من ذلك كان يتحمل".
وأضاف نجل رئيس الزمالك :"هناك جيل كامل لم يشاهد الزمالك يفوز، لكن أعداد الجماهير البيضاء كانت في ازدياد، ولذلك يستحق هذا الجمهور أن يفرح الآن".
وعن السفر إلى تونس قال أحمد مرتضى :"سنتجه إلى تونس يوم 3 مارس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق الترجي في رادس".
وتابع أحمد مرتضى قائلاً :"مجلس الإدارة كان على حق بعدم لعب مباراة الأهلي في الدوري لأنها مباراة بلا أهمية، وتأتي قبل مواجهتين صعبتين للفريقين في دوري أبطال إفريقيا".
وأنهى أحمد مرتضى :"لا يجب أن ننسى أن صنداونز هزم الأهلي من قبل جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى قوة الترجي في الفوز بأخر بطولتين لدوري الأبطال، ولذلك كان يجب ألا تقام المباراة".
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