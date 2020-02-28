الشعباني يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: رفض معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراته أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب ستاد القاهرة. وشهدت المباراة اعتراضات قوية من الشعباني بعد تسجيل الزمالك للهدف الثاني عن طريق المغربي أشرف بنشرقي. يُذكر أن الزمالك يكفيه التعادل في لقاء الإياب يوم 6 مارس المقبل برادس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

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