"أثرت علينا".. أول تعليق من كارتيرون على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن عدم خوض مباراة الأهلي ألقى بظلاله على تركيز لاعبي الفريق في التدريبات، مؤكدًا أنه لا يفكر في إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا أو عبدالله جمعة.

وكان الزمالك انسحب من مواجهة الأهلي في الدوري المصري يوم الإثنين الماضي، بعدما قرر مجلس الإدارة خوض المباراة بفريق من شباب النادي، ولكن لم تحضر الحافلة رغم تأكيد الأمن توفير كل اللازم.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الترجي التونسي في حضور مراسل يلا كورة: "عدم خوض مواجهة الأهلي الماضية ليس أمرا إيجابيًا وأيضا ليس سلبيًا".

وأضاف: "لم نكن في كامل تركيزنا خلال التدريبات بسبب التردد في قرار خوض المباراة من عدمها، ولكن لابد أن يعرف الجميع ان الموسم مازال طويلا ولدينا العديد من البطولات التي نشارك فيها".

Advertisements

وتابع: "عبدالله جمعة ومحمود شيكابالا سيشاركان في مباراة العودة بشكل طبيعي ولا أفكر في إيقافهما محليًا".

وتحدث عن استبعاد يوسف إبراهيم "أوباما" من قائمة الفريق أمام الترجي قائلا: "سيكون سليمًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسيشارك في مباراة العودة بشكل طبيعي".

وأكمل: "لا أريد التحدث عن تعليماتي للاعبين بين الشوطين خاصة وأننا ما زال لدينا مباراة عودة، ولكن اللاعبين ظهروا بروح كبيرة على مدار المباراة وأيضا المباريات الماضية".

وأتم المدير الفني للزمالك قائلا: "أشرف بنشرقي يجيد اللعب في أكثر من مركز وله مميزات في إرباك المنافس، وأحتاج له أحيانا كمهاجم خاصةً وأنه يجيد إحراز الأهداف بشكل جيد".

يُذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وينتظر حسم التأهل إلى نصف النهائي خلال لقاء الإياب في رادس يوم 6 مارس المقبل.