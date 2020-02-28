محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أشاد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك الأسبق والمحلل الحالي بشبكة قنوات "beIN Sports"، باللاعبين المغربيين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي خلال مباراة فريقهما أمام الترجي.
الزمالك فاز بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الترجي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
هيثم فاروق، أضاف خلال تحليله للمباراة عقب نهايتها:"أشرف بنشرقي وأوناجم أديا مباراة رائعة وشكلا الفارق خلال الشوطين حين كان هناك هبوطًا للفريق في الشوط الأول حافظا على مستواه".
وتابع لاعب الزمالك الأسبق:"تقدم محمد عبد الشافي في الهدف الثاني مدروس كل تقدم له بخطورة ولكن حازم لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر منه كما أن حمدوا الهوني كان متفوق عليه".
وأتم محلل قنوات beIN Sports، إلى أن الشوط الثاني لم يذهب الترجي لمرمى الزمالك سوى بتصويبة لخليل بن شمام تصدى لها محمد أبو جبل.
ومن المقرر أن يستضيف الترجي نظيره الزمالك في التاسعة مساء يوم الجمعة 6 مارس المقبل في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم فاروق: أوناجم وبنشرقي شكلا الفارق للزمالك أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.