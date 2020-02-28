كارتيرون: لم نحسم شيئا.. ومن الصعب توقع سيناريو رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأن منافسه الترجي التونسي كان الأفضل في بداية المباراة، قائلًا إنه بعد الفوز 3-1 في لقاء الذهاب يظل عاجزًا عن توقع سيناريو لقاء العودة بربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "فوز جيد بعد اللعب مباراتين في غاية الصعوبة أمام الترجي والأهلي في السوبر الإفريقي والمصري."

وتابع: "كانوا أفضل منا كثيرًا في الربع ساعة الأولى من المباراة، لكن بعد ذلك حققنا عودة جيدة وسجلنا هدفين وكان من الجيد أن نسجل الثالث."

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وتحدث عن لقاء العودة قائلًا: "المباراة في رادس ستكون صعبة بدون أدنى شك، أمام بطل إفريقيا مرتين على التوالي، لا يمكن توقع سيناريو مباراة العودة لكن علينا أن نشعر بالفخر لمستوى اللاعبين في مباراة الذهاب."

وأضاف: "بداية من الغد سوف نبدأ في العمل من أجل المباراة المقبلة، وسنكون في قمة التركيز من أجل انجاز العمل المطلوب."

ويلعب الزمالك في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبلة على ستاد رادس، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.