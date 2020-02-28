الرجاء يتقدم على مازيمبي الكونغولي بهدف بالشوط الاول

تقدم فريق الرجاء المغربي على مازيمبي الكونغولي بستاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا في ذهابدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.
احرز الهدف سفيان رحيمي برأسه في منتصف الشوط الذى جاء لصالح أصحاب الأرض لعبا ونتيجة.
وسوف تقام مباراة العودة بمدينة مبومباتشي يوم 6 مارس المقبل
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