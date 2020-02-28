تعرف على مجموعة سلة الزمالك في بطولة الأفرو ليج

اقيمت على هامش بطوله All Star فى مدينه شيكاغو بالولايات المتحده الامريكية قرعه بطوله الافروليج المشارك بها فريق الزمالك الاول لكره السله كحامل لقب بطوله الدورى العام . الزمالك الاول لكره السله كحامل لقب بطوله الدورى العام . واوقعت القرعه الفريق مع فريق فاب الكاميرونى وباتروس الرواندى وريفيرز هوبيرس النيجيرى واتحاد المنستيرى التونسى وفيرافيارو مابوتو الموزمبيقى . وسوف تقام مباريات بطوله الافروليج فى شهر مارس القادم.

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