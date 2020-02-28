الحسينية وفاقوس "حبايب"فى ديربى القسم الرابع بالشرقية

حقق مركز شباب الحسينية تعادلا مستحقا مع جارة مركز شباب فاقوس ، بنتيجة ٢/٢ ، فى المباراة التى اقيمت بينهما عصر اليوم بملعب الحسينية ، فى إطار منافسات دورى القسم الرابع بمنطقةالشرقية فى المجموعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة .
بدأ الحسينية بالتسجيل عن طريق نحم دفاعه هانى يسرى وتعادل لفاقوس محمود خضر من ضربة حرة ،ثم احرز فاقوس الهدف الثانى عن طريق عمرو عزوز،ونجح محمد ابراهيم رزق فى احراز التعادل للحسينية فى الدقائق الأخيرة من المبارة من ضربة جزاء.
يقود الحسينية فنيا احمد كشرى، بينما يقود فاقوس حسن نصر نجم المصرى السابق الذى استقبلة جمهور الحسينية استقبال تاريخى .
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