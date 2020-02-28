المنيا يهزم الاعلاميين (4-1) في ختام الممتاز "أ" لتنس الطاولة

أختتم فريق نادي المنيا الرياضي منافساته بالممتاز "أ" لتنس الطاولة خلال الموسم الحالي، اليوم الجمعة ، بفوز قوي على الإعلاميين بأربعة مباريات ، مقابل مباراة وحيدة، وحسم المباراة الأولى من اللقاء ، لاعب المنيا عبدالله شريف بنتيجة (3-1) على الاعلاميين، ليواصل التقدم لاعبي المنيا

أسامة عنتر ومحمد يحيى بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية والثالية من اللقاء.

بينما تقدم لاعب الاعلاميين على ناشئ المنيا علي علي في المباراة الرابعة (3-1)، ليختتم المنيا الجولة بتقدمه في المباراة الزوجي (3-2)، تمكن فريق المنيا

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من حسم 4 مباريات من أصل 5 خلال الدور الثاني من الممتاز "أ"، أمام كفر الشيخ وسكة حديد الاسماعيلية والزهور ، وأخيرًا الأعلاميين.

بينما فقد لقائه أمام الزمالك في رابع الجولات، ليمتلك فريق المنيا 24 نقطة. يقود فريق المنيا، خلال الموسم، الكابتن سيد موسى ، المدير الفني، والكابتن محمود خليل ، المدير الاداري، وإشراف نور مدكور ، عضو مجلس الادارة.