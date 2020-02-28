كاف يخطر الجبلاية بموعد مباراتي منتخب مصر أمام توجو

تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يؤكد خلاله تحديد يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل لإقامة مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. مارس المقبل لإقامة مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. وستكون مباراة ٢٦ على أرض مصر بينما ستكون مباراة الإياب في عاصمة توجو يوم ٢٩ مارس.

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