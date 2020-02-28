براعم انبي تعطل الاتصالات بثنائية

حقق فريق براعم إنبى تحت 9 سنوات مواليد 2010 ، فوزاً غالياً على نظيره الإتصالات بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لدورى مهرجان البراعم . رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لدورى مهرجان البراعم . أحرز هدفى إنبى : كريم رزق الصاوي وحسام حسن خلف .

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