انبي 2007 يهزم الطلائع وينفرد بقمة القاهرة متفوقا على الأهلي

حقق فريق إنبى تحت 12 سنة مواليد 2007 فوزاً غاليا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، اليوم بملاعب نادى المقاولون

العرب ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لدورى منطقة القاهرة .

أحرز هدفي إنبى : كريم

أسعد ومحمد صبرى .

بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره وإنفراده لجدول المسابقة برصيد 42 نقطة محققا العلامة الكاملة فى جميع مبارياته وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثانى الأهلى .