انبي 2007 يهزم الطلائع وينفرد بقمة القاهرة متفوقا على الأهلي

حقق فريق إنبى تحت 12 سنة مواليد 2007 فوزاً غاليا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، اليوم بملاعب نادى المقاولونالعرب ، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لدورى منطقة القاهرة .
أحرز هدفي إنبى : كريمأسعد ومحمد صبرى .
بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره وإنفراده لجدول المسابقة برصيد 42 نقطة محققا العلامة الكاملة فى جميع مبارياته وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثانى الأهلى .
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