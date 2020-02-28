تذكرتي تشكر جماهير الزمالك بعد الظهور المشرف في مواجهة الترجي

وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير نادي الزمالك، بعد ظهورها بشكل حضاري في مواجهة الترجي التونسي ،التي اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور 30 الف مشجع، وحسمها الفريق

الأبيض لصالحه بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور الجماهير بهذا الشكل ساهم في تحقيق الزمالك لفوز كبير قبل مواجهة العودة

المقرر اقامتها في تونس يوم الجمعة المقبل.

من جانبه وجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئه لمجلس ادارة الزمالك وادارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.