نبيل معلول : الترجي أهدر فوزًا مستحقًا على الزمالك

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لنادي الترجي والمنتخب التونسي، أن فريق الترجي، تراجع أداءه بشكل كبير في الشوط الثاني من مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال معلول، في تصريحات تلفزيونية :"الترجي أهدر فوزًا

مستحقًا على الزمالك بالتحديد في الشوط الأول، بعدما أهدر لاعبيه أكثر من هدف محقق"، مضيفًا :"الشوط الثاني تراجع أداء اللاعبين كثيرًا، بدون مبرر".

وأضاف :"خروجد إلياس شتي، للإصابة ونزول خليل شمام، أثر بالسلب على أداء الفريق، لأن شتي، كان يقوم بالأدوار الهجومية على أكمل وجه"،

موضحًا :"أشرف بنشرقي صنع الفارق للزمالك في الشوط الثاني، وأسهمت تحركات فرجاني ساسي وتمريراته الهجومية في تطور أداء الأبيض".

وأشار :"لاعبو الترجي غير منضبطين في الحياة الشخصية خارج الملعب، وهو ما ماتسبب في تكرار إصابتهم العضلية في الفترة الأخيرة".

وأختتم نبيل معلول تصريحاته قائلاً :"هناك علامة استفهام كبيرة حول الإصابات العضلية المتكررة للاعبي الترجي، فهناك أكثر من 6 لاعبين لديهم نفس الإصابة، وهذا يعني أنهم غير منضبطين في حياتهم الشخصية خارج الملعب".