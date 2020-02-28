مشاهدة أهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

انتصر الزمالك في مباراة الذهاب ضد الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء غريب عجيب كان فيه الفريق التونسي متسيدًا، ولكنه خسر بنتيجة كبيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق المصري بهذا الانتصار على الأفضلية في المواجهة، قبل مباراة العودة على ملعب رادس، والتي من المنتظر أن تكون نارية.

وعرف اللقاء الكثير من الحالات المثيرة للجدل “تحكيميًا” ولا سيما في الشوط الثاني، الذي أشهر فيه الحكم المغربي “رضوان جيد” بطاقة حمراء، واحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

وتقدم الترجي أولاً في الشوط الأول قبل مرور أول ربع ساعة بهدف من “عبد الرؤوف بن غيث”، الذي وضع يسارية في شباك أبو جبل.

وسرعان ما عدّل الزمالك النتيجة عبر المغربي “محمد أوناجم” بتصويبة غاية في الروعة ذهبت “كورباج” في مرمى الحارس بن شريفية.

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وتألق المغربي الآخر “أشرف بنشرقي” في شوط المباراة الثاني، البداية كانت بتسجيله هدفًا آثار الكثير من الجدل، واعترض عليه لاعبو الترجي كثيرًا، نتيجة المطالبة بمخالفة ضد “خليل شمام”.

واعترض لاعبو السبيرانس على الحكم المغربي، الذي أشهر بطاقة صفراء للحارس “معز بنشريفية” ثم بطاقة حمراء “لبن رمضان” بسبب شد قميصه.

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وفي الوقت المبدد راوغ بنشرقي لاعبين وعرقله الذوادي ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سجلها محمود علاء بثبات ومنح الفريق الأبيض الأفضلية.

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