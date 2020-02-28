كارتيرون متوجس من تكرار الترجي لأحداث نهائي 2018

رفض المدير الفني لنادي الزمالك المصري “باتريس كارتيرون” التسليم بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع النهائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وأظهر كارتيرون توجسه من تكرار الترجي لأحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠١٨ لكن مع الزمالك، حيث قام الترجي بشحن الكاف ضد الأهلي ليتخذ العديد من القرارات التي أثرت نفسيًا على الفريق المصري وأدت لسقوطه بشكل مروع.

وشعر الترجي بظلم تحكيمي خلال الدقائق ال١٥ الأخيرة من مباراته مع الزمالك اليوم، حيث قرر الحكم رضوان جيد طرد اللاعب بن رمضان بحجة جذبه من القميص، بالاضافة إلى احتساب الحكم لهدف أشرف بنشرقي المشكوك في صحته بسبب وجود خطأ من مهاجم الزمالك ضد مدافع من الترجي لحظة تمرير الكرة بالعرض من الجهة اليسرى.

وأكد المدرب الفرنسي خلال حديث خص به قناة بي إن سبورتس صعوبة التكهن بما سيحدث في مباراة الإياب لما يمتلكه الترجي من خبرات قارية كبيرة، ولما يتمتع به من قدرات خاصة على الملعب الأولمبي برادس.

وأوضح كارتيرون “لا يمكن أن نتنبأ بأي شيء في مباراة العودة بعد الفوز بثلاثية لهدف اليوم في القاهرة، أنا أعرف الترجي جيدًا، وأعرف كيف يلعب على ملعبه”.

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وأضاف” الترجي فريق كبير على ملعبه، هم أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين من البطولة، لا أود التحدث عن مباراة العودة الآن، أنا فخور بلاعبي فريقي لأنهم قدموا كل شيء، على المستوى الرياضي والشخصي، كانوا ممتازين للغاية في مباراة اليوم”.

ويبدو أن كارتيرون لم ينس بعد ما حدث له مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام ٢٠١٨، حيث كان متقدمًا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، ثم خسر بثلاثة أهداف دون رد في الإياب على ملعب رادس، ليهخسر وظيفته بقرار من محمود الخطيب ليحل محله الأوروجوياني “مارتن لاسارتي”.

ويسافر الزمالك إلى تونس الأسبوع المقبل لمواجهة الترجي في إياب ربع النهائي، وسيتوجب عليه التعامل مع تحفز الجمهور التونسي الراغب في رد الاعتبار بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي بنفس نتيجة مباراة اليوم في القاهرة.