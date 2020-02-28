أهداف مباراة الفيصلي والعدالة فى الدوري السعودي

فاز الفيصلي على مضيفه العدالة 2 / صفر، اليوم الجمعة 28-2-2020، ضمن منافسات المرحلة العشرين لدوري “كأس الأمير محمد بن سلمان” (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل خاليم هايلاند الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله يوسف الجبلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة إلغاء هدف التعادل لفريق العدالة، والذي سجله سافاس جينتسوجلو في الدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتعرض عوض خريص لاعب فريق العدالة للبطاقة الحمراء في الدقيقة 71 ، كما أشهر الحكم البطاقة ذاتها في وجه محمد الصيعري لاعب الفيصلي في الدقيقة 77.

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ورفع الفيصلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة في المركز السادس عشر والاخير.

إليكم اهداف مباراة الفيصلي والعدالة اليوم

هدف الفيصلي الاول

هدف الفيصلي الثاني