رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 28 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول الغاني توماس باربي نجم أتلتيكو مدريد دائرة اهتمامات الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم أتلتيكو مدريد على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد تفكر في ضم الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن القائمين على أعمال مكاتب ريال مدريد يخططون لتقديم عرضٍ رسمي للتعاقد مع بارتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد يرون أن بارتي سيكون خلفية طويل الأمد للبرازيلي كارلوس كاسيميرو نجم الفريق لكن أتلتيكو مدريد لا يبدو أنه سيوافق بسهولة على التخلي عن أحد أبرز وأهم لاعبيه إلى منافسه المباشر في العاصمة الإسبانية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن بارتي ترعرع في الفئات السنية لأتلتيكو مدريد حتى ارتقى إلى صفوف لاعبي الفريق الأول للروخيبلانكوس بدايةً من يوليو 2015، حيث شارك منذ ذلك الوقت مع كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في 172 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

وشارك بارتي مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في 33 مباراة منها 23 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

وأكد الموقع الإسباني أن عقد بارتي الحالي مع أتلتيكو مدريد يظل مُمتدا حتى صيف عام 2023 كما تُقدر القيمة السوقية لللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بما يقدر 50 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل نهاية الموسم الحالي

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى ريال مدريد والمعار من باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع جول العالمي عن منصة باريس يونايتد الناطقة بالفرنسية أن ريال مدريد لا يحرص على التوقيع بصورةٍ دائمة ونهائية مع أريولا عقب نهاية فترة إعارة الحارس الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا داخل صفوف سنتياجو برنابيو.

وأشار الموقع العالمي أريولا انضم إلى ريال مدريد في الموسم الماضي من باريس سان جيرمان بموجب إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع العالمي أن أريولا شارك مع ريال مدريد حتى الآن في 12 مباراة في مختلف المسابقات واستقبل خلالها 12 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

وأكد الموقع العالمي لا يرغب أريولا في الاستمرار كخيار بديل، حيث يرغب أن يصبح الحارس الأساسي في نادٍ جديد ينتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة مع صعوبة تحقيق رغبته باللعب والمشاركة المُنتظمة في كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب تواجد كلا من البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كايلور نافاس.

وكشف الموقع العالمي استعداد ريال مدريد لإمكانية رحيل أريولا في ظل نية القائمين على أعمال مكاتب الملكي في الاعتماد والتعويل على الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين.

وذكر الموقع العالمي أن لونين البالغ من العمر 21 عامًا يتواجد حاليا كلاعبٍ معار في نادي ريال أوفييدو الناشط بدوره في دوري الدرجة الثانية الإسباني وتمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعبٍ مع فريقه في شهر يناير الماضي على الرغم من حقيقة انضمامه إلى النادي الواقع بالشمال الغربي الإسباني في فترو الانتقالات الشتوية الماضية.

- خط الهجوم أزمة في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن ريال مدريد عانى الملكي في الجانب الهجومي مما تسبب في خروج الفريق خال الوفاض في الموسم الماضي ويتكرر الأمر نفسه هذا الموسم.

وكشفت التقارير أن ريال مدريد تعاقد مع كلا من لوكا يوفيتش وإيدين هازارد في الصيف الماضي من أجل حل مشكلة ابهجوم ولكن عانى هازارد من إصابات متعددة بينما يوفيتش لا يمنحه زيدان الفرصة الكاملة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد يمتلك ماريانو دياز ومع ذلك فإن زيدان لا يمنحه أي فرصة وفي نفس الوقت يعاني ريال مدريد في الجانب الهجومي خاصة في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضحت التقارير الصحفية أن زيدان حاول حل مشكلة التهديف عن طريق فينيسيوس ورودريجو وجاريث بيل وحتى إيسكو ومع ذلك فإن الفريق وجد صعوبة بالغة في زيارة شباك المنافسين في جميع المباريات دون إستثناء.

وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني الفرنسي يمتلك ثنائي هجومي قوي للغاية وهما ماريانو ويوفيتش ولكن تعنت زيدان في خياراته جعلت الثنائي حبيسا لدكة البدلاء ولم يمنحهما الفرصة الكاملة في الموسم الحالي.

ونوهت التقارير الصحفية أن يوفيتش خاض هذا الموسم 24 مباراة بواقع 770 دقيقة وشارك في 7 مباريات كأساسي وسجل هدفين وصنع مثلهما بينما لعب ماريانو 44 دقيقة فقط وهو آخر خيار بالنسبة لزيدان.

- رعب في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يترقب مباراته الحاسمة يوم الأحد المقبل أمام غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الليجا وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين في اللقاء الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

Advertisements

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الذعر يسيطر على ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسكيو، حيث يخشى الملكي أن يتلقى ضربة قاضية تنهي موسمه مبكرًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه المواجهة تأتي بعد أيام فقط من الخسارة التي تلقاها الميرينجي بهدفين مقابل هدف على يد مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه هناك ذعر في ريال مدريد قبل الكلاسيكو، حيث أن برشلونة فاز في 8 مباريات من 11 مباراة خاضها في السانتياجو برنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، حيث أن الفارق نقطتين فقط بين قطبي الكرة الإسبانية.

- صحف مدريد تصفع زيدان بعد استبعاده لنجم الملكي

وجهت وسائل الإعلام المدريدية انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد الخسارة من مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: زيدان و القرارات الغير مفهومة.. لم يلعب كروس دقيقة واحدة أمام سيتي وأضاف مدريد هزيمة جديدة ، يغير كثيراً ولا يساعد التباين الكبير في تثبيت فريق واضح.

واضافت: بعد الوصول إلى منتصف هذا الموسم ، الانطباع هو أن زيدان يدير خطة مسبقة من الإدارة وإدارة توزيع الدقائق والفرص لجميع اللاعبين أكثر مما كان يود ، وخاصة في مركز الهجوم .

وتابعت: ستسعى إدارة الموارد المحسوبة وغير القابلة للتشفير إلى إبقاء جميع اللاعبين المعنيين ، ولكن على وجه الخصوص بعض المحاربين القدامى الذين يتمتعون بوزن مهم في غرفة تغيير الملابس أكثر مما يتمتع به الشباب الجديرين .

وواصلت: هذا شيء يحدث في ريال مدريد وبرشلونة وفي أتلتيكو وفي جميع الفرق الكبيرة ، وهو أمر مفهوم وحتى يمكن تبريره لأن إدارة النجوم ليست مهمة بسيطة.

- بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أبدى اهتمامه بنجمي مانشستر سيتي، خلال مباراة فريقه ضد السيتي الثلاثاء الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن رئيس ريال مدريد لا يزال مهتمًا بضم صفقات قوية للفريق، وكانت مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو فرصة فريدة لمتابعة نجوم مانشستر سيتي المميزين.

وجذب الثنائي كيفن دي بروين ورحيم سترلينج أنظار فلورنتينو بيريز، حيث قدّم البلجيكي مباراة مثالية بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، وكان هو محور لعب مانشستر سيتي، وحصل في نهاية اللقاء على جائزة أفضل لاعب.

وقدم ستيرلينج مستوى مميز بعدما شارك كبديل، وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه بعد عرقلته من قبل داني كارفاخال.

- بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

تحدث البرازيلي جابرييل ​خيسوس​ مهاجم نادي ​مان سيتي​ الانجليزي عن هدفه الذي سجله في شباك ​ريال مدريد​ في ذهاب الدور 16 بدوري ابطال اوروبا يوم الأربعاء.

وقال خيسوس​ : "لعبة كرة القدم عبارة عن التحامات لم أدفعه لكني الكاد أسندت يداي على جسده كما تظهر الصورة".

وتابع: " نحن نعرف من هو ريال مدريد ونعرف تاريخ خصمنا " .

يذكر ان مانشستر سيتي قلب تأ خره من 0 - 1 بهدف ايسكو الى فوز بهدفين من توقيع جيسوس ودي بروين من ركلة جزاء في اللقاء الذي شهد طرد قائد النادي الملكي سيرجيو ​راموس.

- والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

وجه والد مهاجم ​كريستال بالاس الإنجليزي​، ​ألكسندر سورلوث​، ​نصيحة إلى فريق ريال مدريد​ الإسباني على التحرك من أجل التعاقد مع نجله.

ويلعب سورلوث مع نادي ترابزون سبور التركي على سبيل الإعارة هذا الموسم، وقد أدى أداؤه إلى انضمام النرويجي الدولي إلى اهتمامات ريال مدريد في الأيام الأخيرة.

وعندما سئل عن الموضوع، كان والد اللاعب، جوران، مصراً على ما يجب أن يفعله ريال مدريد. وقال في هذا المجال: "ريال مدريد يحتاج لألكسندر ليفوز على ​برشلونة​ (الموسم المقبل)".

ولم يستبعد ​روي هودجسون​، مدرب كريستال بالاس، تسليم سورلوث مكانه في تشكيلة الفريق الموسم المقبل.