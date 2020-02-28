رياضة | مورينيو يتحدث عن عودة هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يتحدث عن عودة هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، عن أمله في عودة المهاجم هاري كين إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي بعدة مباريات.

ويعاني كين من الإصابة والجراحة التي خضع لها في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولكن مورينيو قال إن "اللاعب يسير في عملية التعافي بشكل أسرع قليلا مما كان محدداً".

وأشار مورينيو إلى أنه لا يعرف متى يعود كين وسون ولكنه يتمنى عودتهما ومشاركتهما في المباريات قبل نهاية الموسم.