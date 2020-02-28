رياضة | أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي راحة من التدريبات الجماعية المقرر إقامتها غدا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

واستقر كارتيرون على خوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة اليوم التدريبات الجماعية بشكل طبيعي صباح غدا، حيث يفضل المدرب بدء الاستعداد لمواجهة العودة بشكل مبكر.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.