رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة لوفد نادي الترجي التونسي بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوجه مرتضي منصور لوفد نادي الترجي التونسي بعد نهاية مباراة اليوم موجهاً لهم الشكر متمنياً لهم التوفيق في المباريات القادمة.

واشار مرتضي منصور في رسالته لنادي الترجي على أن اللقاء اليوم كان 90 دقيقة داخل الملعب ولكن هناك روح رياضية بين الفريقين عقب اطلاق صافرة النهاية.

ونجح الزمالك في الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة الدولي وفي انتظار لقاء العودة يوم الجمعة المقبل.