رياضة | كارتيرون يكشف موقف "أوباما" من لقاء العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف موقف "أوباما" من لقاء العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك عن موقف أوباما من المشاركة في لقاء العودة أمام الترجي يوم الجمعة المقبل بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون: أوباما جاهز لمباراة العودة وخلال يومين هيكون جاهز للتدريبات وفضلنا اراحته عن لقاء اليوم حتى لا تتضاعف والاصابة كانت خفيفة

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