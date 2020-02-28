رياضة | كارتيرون يكشف موقف "أوباما" من لقاء العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف موقف "أوباما" من لقاء العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك عن موقف أوباما من المشاركة في لقاء العودة أمام الترجي يوم الجمعة المقبل بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال كارتيرون: أوباما جاهز لمباراة العودة وخلال يومين هيكون جاهز للتدريبات وفضلنا اراحته عن لقاء اليوم حتى لا تتضاعف والاصابة كانت خفيفة
واضاف: لن أستطيع أن افصح ما قولته للاعبينبين الشوطين لاننا لسه هنلاعبهم تاني
وتابع: عدم خوض مباراة القمة لم يفدنا لان تركيز اللاعبين كان مشتتت باللقاء ولم نكن نعلم هل سنخوضه أم لا ، للاعبين بيلعبوا بروح جماعية ومفيش نجم واحد
وواصل أشرف بن شرقي يجيد في كل الادوار الهجومية وبيبدأ في مركز وبيتغير في اللقاء لمكان اخر لارباك حسابات الخصم امكانياته عالية ومميزة