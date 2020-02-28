رياضة | ميدو يحذر الزمالك من موقعة الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يحذر الزمالك من موقعة الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على فوز الزمالك اليوم على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبرووووك للزمالك فوز مستحق الزمالك فريق كبير صاحب شخصية قوية".

وأضاف :"أي فريق تاني كان ممكن ينهار بعد البداية السيئة والهدف اللي استقبلناه".

وزاد :"برافو رجال الزمالك والصعود لم يكتمل بعد هناك مباراة في تونس صعبة جدا أمام خصم محترم.