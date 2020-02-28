رياضة | بعد خسارته أمام الزمالك.. الترجي التونسي يفشل في فك شفرة الملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارته أمام الزمالك.. الترجي التونسي يفشل في فك شفرة الملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع فريق الزمالك قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

أهداف مباراة الزمالك والترجي:

افتتح عبد الرؤوف بن غيث أهداف المباراة لصالح فريق الترجي التونسي بالدقيقة 27، وتعادل الزمالك عن طريق المغربي محمد أوناجم بالدقيقة 31 من تسديدة صاروخية.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 72، واختتم محمود علاء أهداف الفريق الأبيض من ركلة جزاء بالدقيقة 94 من زمن اللقاء.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للزمالك ضد الترجي التونسي، بعدما فاز الفريق الأبيض بنفس النتيجة 3/1 في نهائي كأس السوبر الإفريقي والذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة" يوم 14 فبراير الجاري.

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الملاعب المصرية "عقدة" الترجي التونسي:

فشل فريق الترجي التونسي في التخلص من عقدة الملاعب المصرية، حيث لم يستطيع بطل تونس تحقيق أي انتصار ضد أندية مصر على ملاعبها في البطولات الإفريقية.

ولعب الترجي التونسي 18 مباراة بالبطولات الإفريقية على الأراضي المصرية ضد أندية (الترسانة - الأهلي - الزمالك - الإسماعيلي - الاتحاد)، لم يحقق خلالها أي فوز، حيث خسر 8 مباريات آخرها اليوم أمام الزمالك 3 / 1، وتعادل في 10 مباريات، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

موعد مباراة الإياب بي الزمالك والترجي.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، على الملعب الأوليمبي في "رادس".