رياضة | وزير الرياضة يشيد بفريق الزمالك أمام الترجي التونسي .. ويهنئ مجلس الادارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشيد بفريق الزمالك أمام الترجي التونسي .. ويهنئ مجلس الادارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالفوز الكبير على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال ٨ من دوري أبطال إفريقيا.

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وأثنى وزير الرياضة على أداء اللاعبين طوال شوطي المباراة، والتغلب على خصم قوي وعنيد مثل نادي الترجي التونسي والفوز بنتيجة كبيرة متمنيًا حسم مباراة العودة الجمعه المقبل بتونس والصعود للدور قبل النهائي.

وأضاف وزير الرياضة ننتظر غدا فوز النادي الاهلي في مباراته أمام فريق صن داونز الجنوب الأفريقي، مشيرا أن الوزارة تدعم وتساند كل الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية المختلفة، مؤكدا ثقته الكبيرة فى أن الأندية المصرية قادرة على صناعة الفارق في كل البطولات التي تتنافس فيها، مما ينعكس بإيجابية على منتخب مصر الاول لكرة القدم.

وأختتم صبحي تصريحاته مؤكدا على الالتزام بالروح والأخلاق الرياضية، لكل الفرق الرياضية، وأيضا الجماهير، موضحا بأنها من أهم العوامل التي تساعد في عودة الجماهير قريبا للمدرجات.