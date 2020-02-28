رياضة | أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

علق الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعد الفوز على الترجي 3-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحاته اليوم: راضي ومبسوط من المكسب..المباراة كانت صعبة من اليداية للنهاية لم نحسم التأهل بعدولقاء العودة صعب للغاية ويحتاج منا مجهود مضاعف لان المباراة ستكون صعبة وأجواء الجماهير ستكون كبيرة لذلك علينا تقديم أداء بطولي هناك.

واضاف: أول ٢٠ دقيقة كان عندنا صعوبة..هدف أوناجم قلب المباراة لنا وسيطرنا..الشوط الثاني واصلنا الضغط ولاعبي الترجي لجأوا للتدخلات وحصلوا على انذارات عديدة وطرد أحداللاعبين وكانت تغييراتنا هجومية

ردا على السؤال حول سيناريو الاهلي والترجي والخسارة بثلاثية في لقاء الاياب من قبل قال : هذه النسخة من البطولة كلهم سبق وحصلوا على البطولة.. لو اردنا الفوز بالبطولة لازم نخرج البطل .. والتحضير هيبدأ من بكرة لان اللقاء هيكون صعب للغاية.

عن الفرق بين مباراة اليوم والسوبر قال: التحضير لتلك المباراة لم يكن سهل خصوصا أننا فزنا ببطولتين قدرنا نحافظ على تركيزنا بدنيا كنا الأفضل كل ما الوقت بيجري دخله في أجواء المباراة.