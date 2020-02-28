رياضة | الزمالك يُكرس عقدة 26 عامًا للترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يُكرس عقدة 26 عامًا للترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

تقدم عبد الرؤوف بن غيث للترجي بالدقيقة 27، وتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 72، بينما سجل محمود علاء الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يضع فريق الزمالك قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الإياب بين الفريقين المقرر اقامتها يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل على الملعب الأوليمبي في "رادس".

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الترجي يفشل في فك عقدة الزمالك:

واصل فريق الزمالك تفوقه التاريخي على فريق الترجي بعدما وصلت عدد مواجهاتهما التاريخية إلي 10 مباريات (8 بالبطولات الإفريقية - مباراتين في دوري أبطال العرب)، فاز الفارس الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

وفشل فريق الترجي في التخلص من عقدته الأزلية أمام الزمالك، حيث لم يستطيع بطل تونسة تحقيق أي فوز على الفارس الأبيض منذ 26 عامًا، وتحديدا منذ فوزه الوحيد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 بنتيجة 3 - 1.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الزمالك يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، على الملعب الأولمبي في "رادس" ضمن لقاء إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال إفريقيا.