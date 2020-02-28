رياضة | بعد فوزه على الترجي.. حظوظ الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه على الترجي.. حظوظ الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك على نظيره فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين الفريقين 1 / 1، تقدم للترجي عبد الرؤوف بن غيت في الدقيقة 27، وتعادل المغربي محمد أوناجم للزمالك بالدقيقة 31 من تسديدة قوية.

واستطاع أشرف بنشرقي احراز الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 72، واختتم محمود علاء أهداف الفارس الأبيض بالدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد محمد علي بن رمضان لاعب الترجي بالدقيقة 73 من زمن اللقاء.

حظوظ الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

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يحتاج فريق الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أمام الترجي في لقاء الإياب بتونس، من أجل حسم تأهله رسميًا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يحتاج فريق الترجي للفوز بنتيجة 2 / 0 أو الفوز بفارق 3 أهداف حال احراز الزمالك أهداف في تونس لضمان تأهله بشكل رسمي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما في حالة فوز الترجي بنتيجة 3 / 1 في لقاء الإياب تذهب المباراة لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور التالي.

موعد مباراة الإياب بي الزمالك و الترجي.

تقام مباراة الإياب بين الزمالك و الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، على الملعب الأوليمبي في "رادس"