رياضة | عقب الفوز على الترجي.. موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب الفوز على الترجي.. موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الزمالك والترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وسجل أهداف نادي الزمالك الثلاثة كل من محمد أوناجم في الدقيقة 31 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 72 ومحمود علاء في الدقيقة 92 عن طريق ركلة جزاء بينما سجل هدف نادي الترجي الوحيد عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27 كما شهدت المباراة طرد محمد علي بن رمضان لاعب الترجي في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بفوز ناجي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

موعد مباراة نادي الزمالك في الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري يوم 12 مارس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.