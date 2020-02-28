رياضة | موعد مباراة الترجي ضد الزمالك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي ضد الزمالك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فوزًا هامًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم عبدالرؤوف بن غيث بالهدف الأول للترجي في الدقيقة 27 من المباراة، قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق محمد أوناجم بالدقيقة 31، ثم أحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 72 من اللقاء، واختتم محمود علاء مدافع الفريق أهداف فريقه بترجمته لركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 94 بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك، مباراة نارية وقوية ضد الترجي، يوم الجمعة المقبلة في إياب دور الربع نهائي.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الإياب بين الفريقين بالتقرير الآتي:-

ويحل الزمالك ضيفًا على الترجي، يوم الجمعة المقبلة 6 مارس، على الملعب الأولمبي في رادس بتونس، بمباراة الإياب لنفس الدور.

وتُقام مباراة العودة بين الترجي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.