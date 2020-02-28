رياضة | عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعبو الترجي يعتدون على حكم لقاء الزمالك في مشهد مؤسف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم لاعبي الفريق الأول بنادي الترجي الحكم رضوان جيد بعد نهاية مباراة الزمالك اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحاول فريق الترجي الاعتداء على الحكم رضوان جيد بعد نهاية اللقاء إلا أن رجال الأمن قاموا بحماية الحكم وإخراجه من ستاد القاهرة .

وجاء اعتراض الترجي على الحكم رضوان جيد بعد طرده لمدافع الفريق خلال احتجاجه على الهدف الثاني للزمالك الذي سجله أشرف بن شرقي.