رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

واعلن جمال السلامي، المدير الفني للرجاء تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: أنس زنيتي.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الرحيم أتشكاشير.

خط الوسط: عمر عرجون - محمد زريده - فابريس نجوما

خط الهجوم: سفيان رحيمي - عبد الإله حفيظي - بن مالانجو.

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بينما جاء تشكيل مازيمبي كما يلي.

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

خط الدفاع: ديو إيساما مبيكو - تاندي موابي - كاباسي تشونجو - جوزيف أوتشايا.

خط الوسط: جلودي ليكونزا - كريستيان كوفي - ميتشي ميكا.

خط الهجوم: دينفورد كالابا - جاكسون موليكا - إيسحق تشيبانجو.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، السابعة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الاولى، ويديرها الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.