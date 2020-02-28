رياضة | الزمالك يعبر الترجي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعبر الترجي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأ الترجي مهاجما في البداية وتوغل حمدي الهوني من الجانب الأيمن وسددها قوية بيسراه تصدى لها أبوجبل بعدها حصل الفريق التونسي على ركلة حرة مرت عرضية داخل المنطقة وشتتها الدفاع ثم عرضية من الجانب الأيمن للترجي تخرج أعلى مرمى ابوجبل خارج الملعب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

بعدها استغل الهوني كرة عائدة من ساسي وخطفها قبل وصولها لمحمود علاء ليسددها قوية تمر على يسار أبوجبل إلى خارج الملعب في الدقيقة السابعة من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة منظمة ويحصل أوناجم على ركلة حرة تنفذ عرضية داخل المنطقة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الترجي بعدها يتوقف اللعب لعلاج فرجاني ساسي ويعود ليستأنف اللعب من جديد .

ويستحوذ الزمالك على مجريات اللعب بعد صحوة الترجي المبكرة ويستمر اللعب في وسط الملعب لفترة بعدها يتوقف اللعب لإصابة إلياس شتي مدافع الترجي بالعضلة الخلفية ليخرج من اللعب ويلجأ الترجي لأول تغييراته بنزول خليل شمام بدلا منه في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويمرر طارق حامد كرة طولية تجاه أوناجم المنطلق على الجبهة اليمنى للفريق إلا أن الكرة خرجت إلى ركلة مرمى لصالح الترجي بعدها يحصل الفريق على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الترجي في مواجهة المرمى، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية في عمق المنطقة مرت بشكل مباشر إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف بعد رأسية غير متقنة من الونش في الدقيقة 24 من عمر المباراة ويتوقف اللعب قليلا لعلاج الونش بعد اصطدام هوائي ليعود ويستأنف اللعب من جديد .

وسجل الترجي هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد هجمة منظمة من لاعبي الترجي بمجموعة من التمريرات أنهاها الهوني بتمريرة هيأت الكرة لزميله عبدالرؤوف بن غيث القادم من الخلف والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للشباك معلنا تقدم الترجي بهدف دون رد .

وكثف الزمالك من هجماته عقب الهدف لتدارك التعادل وخاصة من العمق عن طريق بن شرقي وأوناجم .

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل عن طريق أوناجم يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تدخل على يمين حارس الترجي الى داخل الشباك ليمنح الزمالك التعادل في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وواصل الزمالك محاولاته وعرضية من أوناجم داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد بضربة رأس تخرج بعيدة عن مرمى الترجي الى خارج الملعب في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك وضربة ثابتة للزمالك ينفذها زيزو ويرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من محمود علاء تصطدم بأحد مدافعي الترجي وبالعارضة وتخرج الى خارج الملعب ليضيع هدف محقق على الزمالك في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ورد الترجي وعرضية من الجانب الأيمن تصل داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية تصطدم بدفاع الزمالك وتخرج الى خارج الملعب ركنية للترجي وتمر بدون خطورة .

ويدخل الشوط الأول في لحظاته الأخيرة بدون خطورة من جانب الفريقين وسط سيطرة نسبية للزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب ويشهر الحكم المغربي البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعدها يطلق صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللعب حيث شارك الفريق بنفس تشكيلته الأساسية وانحصر اللعب في وسط الملعب .

ومرت الدقائق الأولى من الشوط الثاني هادئة ومرر الزمالك كرة عرضية من اوناجم داخل منطقة جزاء الترجي يشتتها دفاع الترجي الى وسط الملعب بعدها يرد الترجي بتسديدة من شمام يخرجها أبوجبل لركنية في الدقيقة 52 مرت بدون خطورة .

وينظم الزمالك هجمة سريعة وتمريرة بينية من ساسي لمصطفى محمد يتوغل ويسدد كرة قوية تصطدم بأحد اقدام مدافعي الترجي وتخرج إلى خارج الملعب ركنية للزمالك في الدقيقة 55 ينفذها زيزو لكنها تمر بدون خطورة على مرمى الترجي .

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ويواصل الزمالك محاولاته ويمرر حازم إمام كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الدفاع إلى رمية تماس قبل رأسية مصطفى محمد بعدها محاولة هجومية جديدة من الجبهة اليمنى عن طريق أوناجم الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت ليد الحارس معز بن شريفية في الدقيقة 59 من عمر المباراة .

ويستمر استحواذ الزمالك على اللعب ومحاولات لفتح ثغرات بدفاع الترجي الذي ركز على المرتدات وركنية للفريق التونسي يحولها شمس الدين الذوادي برأسية سهلة في يد الحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

وينشط الزمالك من العمق ويتوغل بن شرقي داخل منطقة جزاء الترجي ويسدد كرة قوية لكن كرته تصطدم بمدافع الترجي لتضيع فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويعود بن شرقي لمحاولة جديدة للزمالك ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة لكن تمر بدون خطورة ويرد الترجي بهجمة سريعة ويحصل منها على ركلة ركنية تمر داخل منطقة الجزاء ورأسية من أحد لاعبي الترجي تصل سهلة في يد أبوجبل .

ويرد الزمالك بهجمة خاطفة ويتسلم مصطفى محمد الكرة ويسددها من لمسة واحدة تصل سهلة في يد بن شريفية حارس الترجي في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 72 ينجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية متقنة من عبدالشافي من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تسبب دربكة دفاعية للفريق التونسي لتصل لبن شرقي في مواجهة المرمى تماما ليسدد كرة سهلة إلى داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

عقب الهدف حاول لاعبو الترجي إخراج لاعبي الزمالك عن التركيز في المباراة واعترض الحارس معز بن شريفيه بشكل مبالغ فيه على حكم المباراة ليحصل على بطاقة صفراء بعدها يشهر الحكم البطاقة الحمراء لمحمد علي بن رمضان نتيجة إعتراض بشكل عنيف على حكم المباراة والمطالبة بوجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

وتوقفت المباراة لدقائق في ظل اعتراضات لاعبي الترجي بعدها عادت لتستأنف من جديد ويشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد علي اليعقوبي لاعب الترجي نتيجة عرقلة متعمدة للاعب الزمالك مصطفى محمد الذي حاول التوغل في دفاعات الفريق التونسي في الدقيقة 76 من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك من هجومه وسط تراجع دفاعي واضح للفريق التونسي ويضيع هدف محقق للزمالك بعد ركلة ركنية على يسار المرمى نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها محمود علاء برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد سيد زيزو المنفرد بشكل كامل بالمرمى ليسدد كرة مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 78 من عمر المباراة .

ويتراجع الترجي للدفاع وتأمين مرماه ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته الهجومية بنزول شيكابالا بدلا من أوناجم لتنشيط الجانب الهجومي بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

ويسدد شيكابالا كرة قوية من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل .

ويدفع الجهاز الفني بعبدالله جمعة بدلا من زيزو في الدقيقة 83 من عمر المباراة ويحصل الفريق على ركلة حرة ينفذها شيكابالا عرضية لكنها تمر بدون خطورة .

ويكثف الفريق من هجماته في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ويشتت الدفاع التونسي الكرة من أمام شيكابالا لتخرج لركنية تمر عرضية بدون خطورة في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

ومع اللحظات الاخيرة يدفع الزمالك بأخر أوراقه الهجومية بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من مصطفى محمد على أمل تعزيز النتيجة .

ويحصل الفريق على ركنية ترسل داخل منطقة جزاء الترجي ويشتتها الدفاع الى وسط الملعب ويكثف الفريق من هجماته في اللحظات الأخيرة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لخليل شمام لاعب الترجي .

ويحتسب الحكم ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع ويرسل الزمالك كرة طولية يشتتها الدفاع التونسي لركنية بعدها يواصل الفريق محاولاته في الوقت القاتل .

ويحصل الزمالك على ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة متعمدة لأشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء من المدافع شمس الدين الذوادي.