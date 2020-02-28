رياضة | صعود شباب سمنود لدورة ترقي القسم الرابع عن منطقة الغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود شباب سمنود لدورة ترقي القسم الرابع عن منطقة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت منافسات الجولة الختامية بدوري القسم الرابع "منطقة الغربية" والتي أقيمت عصر اليوم عن وقوع مركز شباب سمنود علي قمة المجموعة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن فريق قحافة الذي يليه في المركز الثاني.

وفاز مركز شباب سمنود علي مركز شباب زفتي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب منية سمنود، وبذلك الفوز يختتم سمنود القسم الرابع محتلا المركز الأول ليصعد لدورة ترقي القسم الرابع المؤهل لدوري القسم الثالث، ولم يعلن إتحاد الكرة رسمياً فرق دورة الترقي حتي الآن.

وجاءت باقي النتائج كالتالي:-

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اعتذر فريق مركز شباب قسطا من الحضور أمام شباب قطور، ليحتسب حكم اللقاء نتيجة اللقاء لقطور بهدفين دون رد، كما إعتذر أيضا شباب محلة حسن أمام الدلتا، ليحتسب النتيجة بفوز الدلتا بنتيجة 2/0.

وهزم فريق السنطة نظيره شباب المحلة بهدف نظيف، كما اكتسح شباب الزيات فريق شباب الجابرية برباعية نظيفة.

ونجح فريق قحافة في تحقيق الفوز خارج أرضه بثلاثية مقابل هدفين ليحتل المركز الثاني خلف شباب سمنود المتصدر.

1- شباب سمنود 52 نقطة

2- قحافة 50 نقطة

3- قطور 47 نقطة

4- السنطة 45 نقطة

5- محلة حسن 38 نقطة

6- زفتي 25 نقطة

7- شباب الزيات 21 نقطة

8- شباب المحلة 19 نقطة

9 - شباب بسيون 19 نقطة

10- شباب الجابرية 18 نقطة

11- نادي الدلتا 19 نقطة

12- قسطا 3 نقاط