الامارات | بالفيديو.. سائق ينجو من الموت بسباق في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سائق ينجو من الموت بسباق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق “دراج ريس” الذي أقيم مساء الجمعة في أبوظبي حادث أليم بعد تعرض أحد السائقين ويدعى محمد صالح المحرزي، لتدهور سيارته بعد أقل من دقيقة واحدة لبداية السباق لتنشطر السيارة لأكثر من جزء، ويطير السائق خارج السيارة لتهرع بعدها الشرطة وسيارات المطافي والإسعاف إلى السائق في محاولة لإنقاذه وأظهرت الصور الأولية سوء حالة السائق والسيارة، وتناولت وسائل التواصل الإجتماعي الفيديو على نطاق واسع بحثاً عن سلامة السائق وما تعرض له.

وتواصلت “الإمارات اليوم” مع أصدقاء السائق بعد أن وصل إلى المستشفى وأكدوا سلامته من الحادث حيث تعرض فقط لكسر في الساق، ولكنه لازال تحت الملاحظة في المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات، كما حرص أصدقاء السائق على تسجيل فيديو له وهو بالمستشفى حيث حرص على التواصل مع أصدقائه للإطمئنان عليه بعد مشاهدة بشاعة الحادث.