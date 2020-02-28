شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك سيخوض مباراة تاريخية أمام الترجي بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة اليوم أمام الترجي كانت معقدة خاصة انها جاءت بعد أسبوع صعب خاض فيه الفريق مباراتي السوبر الأفريقي والمصري.

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «أول 20 دقيقة من المباراة شهدت سيطرة تامة للترجي وأحرز هدفا أخرج الفريق من تركيزه، ولكن هدف أوناجم كان توقيته جيدا للغاية منح لاعبي الزمالك الدفعة المعنوية».

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وأكمل: «تسجيل هدف ثالث جيد جدا قبل مباراة الإياب.. سنخوض مباراة تاريخية في تونس، في مباراة مثل هذه لا يمك التنبؤ بشئ».

وأوضح: «إذا أردنا أن نفوز بالبطولة يجب أن نفوز على البطل والبطل حاليا هو الترجي، فريق كبير وصعب مواجهته على ملعبه».

واختتم: «فخور باللاعبين قدموا كل ما لديهم وكانوا ممتازين، لن ننسى أنفسنا ونبالغ في الفرحة.. غدا نبدأ الاستعداد لمباراة الإياب».

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم الجمعة المقبل، على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.