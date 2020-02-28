كارتيرون: سعيد بما حققناه امام الترجي التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

كشف المدرب الفرنسي لنادي ​الزمالك​ ​باتريس كارتيرون​ عن سعادته بالفوز على ​الترجي​ التونسي بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بدور الثمانية ل​دوري أبطال أفريقيا​ بستاد القاهرة.

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وفي حديث له، قال كارتيرون: "انا راض وسعيد بالفوز، المباراة كانت صعبة جداً، والمهمة لم يتم حسمها، الشوط الثاني سيقام في تونس وهو الأهم لأنه يحسم التأهل".

وأضاف: "الفريق افتقد التركيز في أول 20 دقيقة ولكن توقيت هدف المغربي محمد أوناجم أعاد الزمالك للمباراة كما أن الطرد ساعد الأبيض على التقدم".

واختتم: "الزمالك يخوض أقوى نسخة في دوري أبطال أفريقيا لأن الـ 8 فرق المتأهلة لربع النهائي فازت باللقب من قبل".