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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارتيرون: سعيد بما حققناه امام الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
كشف المدرب الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون عن سعادته بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا بستاد القاهرة.
وفي حديث له، قال كارتيرون: "انا راض وسعيد بالفوز، المباراة كانت صعبة جداً، والمهمة لم يتم حسمها، الشوط الثاني سيقام في تونس وهو الأهم لأنه يحسم التأهل".
وأضاف: "الفريق افتقد التركيز في أول 20 دقيقة ولكن توقيت هدف المغربي محمد أوناجم أعاد الزمالك للمباراة كما أن الطرد ساعد الأبيض على التقدم".
واختتم: "الزمالك يخوض أقوى نسخة في دوري أبطال أفريقيا لأن الـ 8 فرق المتأهلة لربع النهائي فازت باللقب من قبل".
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