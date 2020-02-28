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برشلونة وميسي سيفعلان المستحيل لإستعادة نيمار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

أكد تقرير صحفي فرنسي ان نادي ​برشلونة​ سيقوم بكل ما يقدر عليه في الميركاتو الصيفي المقبل لإعادة نجم ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار​ إلى الكامب نو.

وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن قائد برشلونة ​ليونيل ​ وإدارة البلاوغرانا يرغبان في إستعادة نيمار.

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وأكد الموقع أن الأرجنتيني يثق في قدرات نيمار، كما تربطهما علاقة جيدة جداً، وهما على اتصال دائم وتحديدًا عبر مجموعة "واتس آب" تجمعه الثنائي مع ​لويس سواريز​.

 

وأشار الموقع إلى أن النادي الكتالوني سيبذل جهدًا مضاعفاً من أجل التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول إستعادة نيمار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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