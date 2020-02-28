شكرا لقرائتكم الترجي يقاطع المؤتمر الصحفى بعد ثلاثية الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاطع الجهاز الفني لفريق الترجى التونسى بقيادة معين الشعبانى المؤتمر الصحفى بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل،خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى،خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى،خط الهجوم: مصطفى محمد.

Advertisements

دخل الترجى التونسى اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية،خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي،خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان،خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا.