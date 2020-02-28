شكرا لقرائتكم الأهلى يحدد موعد السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الساسة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء العودة سيُقام فى بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
إدارة الأهلى تراجعت عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز فى بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، حيث يسافر الفريق إلى جوهانسبرج فى اليوم التالى لمباراة الذهاب بين الفريقين.
مسئولو الأهلى كانوا يفكرون فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.
رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلي، تحدث عن مباراة صن داونز، قائلاً إنها مباراة صعبة ومهمة، ولكن لاعبى الأهلى مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضي، لأن الماضى والمباريات السابقة ليست فى حساباته، وأضاف قائلا: «أى لاعب لا يشارك من الطبيعى أن يكون حزينًا، ولكنى أفضل دائمًا الاعتماد على اللاعب الملتزم، الذى يعود لحسابات الجهاز الفنى سريعًا مهما غاب، تقديرًا لمستواه والتزامه».
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