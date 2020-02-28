موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال.. والقناة المجانية الناقلة.. وفايلر يستبعد 7 لاعبين

كتب: ضياء السقا

يستضيف نادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي،، في السادسة مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، من أجل حسم التأهل من مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب انسحاب الزمالك من مباراة القمة.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة للمارد الأحمر بعد الهزيمة المذلة والأكبر في تاريخ النادي في الموسم الماضي بنفس الدور على يد النادي الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب ببريتوريا.

هذا إلى جانب الهزيمة التي تلقتها كتيبة رينيه فايلر في كأس السوبر المصري على يد الزمالك بركلات الترجيح، مما يُزيد من حجم الضغوطات الموضوعة على كاهل الأهلي قبل مواجهة كتيبة موسيماني.

قائمة الأهلي

من جانبه، استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

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التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: ديانج، السولية، قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان

خط الهجوم: أجايي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة مجانا على قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي المصرية.

كما يذاع اللقاء فضائيا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة"، بتعليق: علي محمد علي.