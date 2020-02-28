الزمالك يضرب الترجي بثلاثية في ذهاب دور الـ16 الإفريقي (الأهداف كاملة)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة تفوق الترجي منذ بداية اللقاء، وكاد الفريق التونسي أن يباغت الأبيض في الثواني الأولى، لولا يقظة أبو جبل.

وسجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم للترجي في مرمى الزمالك في الدقيقة 27 من توغل ناجح على حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 31، خطف أوناجم هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

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وفي الشوط الثاني، سيطر الأبيض على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثاني له عن طريق المتألق أشرف بن شرقي، من متابعة لكرة داخل المنطقة، في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 73 تعرض محمد بن رومنتان لاعب الترجي للطرد، بعد اعتراضه على الحكم، بشكل غير لائق.

وفي الدقيقة 94 سجل محمود علاء الهدف الثالث للزمالك من ضربة جزاء.

جدير بالذكر أن مباراة العودة تقام في تونس يوم 6 مارس المقبل.

شاهد أهداف المباراة كاملة