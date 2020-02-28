فيديو .. هدف وطرد و إنذار بصفوف الترجى في دقيقة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرد المغربى رضوان جيد حكم مباراة الزمالك و الترجى التونسى اللاعب محمد بن رمضان و أنذار للحارس معز بن شرفيه من فريق الترجي التونسي في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما اعترض بن شريسفية وبن رمضان باسلوب غير لائق علي هدف اشرف بن شرقي الذي احرزه في الدقيقة 71 ، لتصبح النتيجة 2/1 للزمالك. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى. خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا. يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.











































































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