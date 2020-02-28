شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..أوناجم يتعادل للزمالك أمام الترجي 1 /1 بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة ..نجح المغربي أوناجم من أحراز هدف التعادل للزمالك بعد تقدم فريق الترجي التونسي على الزمالك بهدف في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث المقام بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع.

وأحرز أوناجم الهدف فى الدقيقة 30 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء بتسديدة مميزة.

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي الترجي التونسي و إستحواذ تام للكرة ووصلو أكثر من مرة لمرمى أبو جبل لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 5 ينجح حمدو الهوني في قطع تمريرة من طارق حامد ويمر من محمود علاء ويسدد كرة قوية تخرج بجوار القائم الأيسر لأبو جبل في فرصة خطيرة .

الدقيقة 6 تمريرة من حمودة لاعب الترجي داخل منطقة جزاء الزمالك تخرج من أمام إبراهيما واتارا في فرصة خطيرة.

بعدها يعود الزمالك للإستحواذ على الكرة واللعب على الكرات الطويلة من أجل فك الضغط من قبل الترجي لكن دون خطورة أو وصول للمرمى.

يهدأ اللقاء نسبيا ويستمر اللعب لأكثر من دقيقة في وسط الملعب.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة إلياس شتي مدافعي الترجي التونسي بشد في العضلة الخلفية

الدقيقة 20 أول تغيير للترجي بخروج إلياس شتي و نزول خليل شمام .

تعود السيطرة للاعبي الزمالك بفضل تحركات أوناجم و زيزو ويستحوذ الأبيض على وسط الملعب دون خطورة على المرمي.

وفى الدقيقة 27 يفاجئ الترجي الجميع بهدف لعبد الرؤوف غيث علي يسار حارس الزمالك معلنا عن الهدف الأول بعد تمريرة بينيه من بن حمودة.

يضغط الزمالك وينجح المغربي محمد أوناجم من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 30 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباب بن شريفية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.





















































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