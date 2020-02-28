برشلونة وميسي سيفعلان المستحيل لإستعادة نيمار

الجمعة 28 فبراير 2020

أكد تقرير صحفي فرنسي ان نادي ​برشلونة​ سيقوم بكل ما يقدر عليه في الميركاتو الصيفي المقبل لإعادة نجم ​باريس سان جيرمان​ البرازيلي ​نيمار​ إلى الكامب نو.



وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ وإدارة البلاوغرانا يرغبان في إستعادة نيمار.

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وأكد الموقع أن الأرجنتيني يثق في قدرات نيمار، كما تربطهما علاقة جيدة جداً، وهما على اتصال دائم وتحديدًا عبر مجموعة "واتس آب" تجمعه الثنائي مع ​لويس سواريز​.

وأشار الموقع إلى أن النادي الكتالوني سيبذل جهدًا مضاعفاً من أجل التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول إستعادة نيمار.