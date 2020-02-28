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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وميسي سيفعلان المستحيل لإستعادة نيمار والان مع التفاصيل
الجمعة 28 فبراير 2020
أكد تقرير صحفي فرنسي ان نادي برشلونة سيقوم بكل ما يقدر عليه في الميركاتو الصيفي المقبل لإعادة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار إلى الكامب نو.
وكشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن قائد برشلونة ليونيل ميسي وإدارة البلاوغرانا يرغبان في إستعادة نيمار.
وأكد الموقع أن الأرجنتيني يثق في قدرات نيمار، كما تربطهما علاقة جيدة جداً، وهما على اتصال دائم وتحديدًا عبر مجموعة "واتس آب" تجمعه الثنائي مع لويس سواريز.
وأشار الموقع إلى أن النادي الكتالوني سيبذل جهدًا مضاعفاً من أجل التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول إستعادة نيمار.
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