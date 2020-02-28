شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي ينضم لضحايا الرهان الخاسر في النصر والان مع التفاصيل

الجمعة 28 فبراير 2020 إنضم أحمد موسي لاعب النصر السعودي إلي قائمة اللاعبيه ذات الرهان الخاسر في صفوف فريقه نتيجة فشله في تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري. وتوقع الكثيرون بإن يكون النسر النيجيري أحد أهم الصفقات الأجنبية في دوري المحترفين السعودي عقب إنتدابه من ليستر سيتي الإنجليزي وعقب تجارب إحترافيه طويلة في الملاعب الأوربية. ولكن خاب ظن مشجعي النصر السعودي منذ قدومه والتعاقد معه خلال صيف 2018-2019 أكتفي طوال الموسمين الماضيين بتسجيل 9 أهداف فقط علي الرغم من مشاركته المستمرة التي وصلت إلي 46 مباراة نتيجة إعتماد المدرب روي فيتوريا المدير الفني لفريقه إعتماداً كليا عليه في التشكيلة الأساسية للفريق.

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