تطور جديد في ملف صفقة البرازيلي للبارسا

الجمعة 28 فبراير 2020

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع جناح نادي تشيلسي الانجليزي البرازيلي ويليان.



وذكرت تقارير مسبقة علي نطاق واسع في أسبانيا في رغبة نادي برشلونة بضم صاحب ال31عاماً في الصيف المقبل في صفقة إنتقال حر علي خلفية إنتهاء عقده مع البلوز.

ولكن أشارت الصحيفة أن البارسا لم يعد مهتماً بإحضار اللاعب إلي كامب نو.

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وأرجعت نفس الصحيفة أن توجه برشلونة تغير بسبب 3 أسباب:

أولاً:كبر سن وليان حيث أنه سيتم عامه ال 32 في أغسطس المقبل.

ثانياً:عدم تخلي برشلونة عن فكرة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا في المستقبل القريب، والأمر الذي من شأنه يصعب وصول اللاعب نظراً لتشابه خصائصهما الفنية.

ثالثاً:إعتقاد إدارة البلاوجرانا أن وصول ويليان إلي صفوف البارسا من شأنه إعاقة تطور المواهبة الشابة أنسو فأتي.