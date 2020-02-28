«الثنائي المغربي» يقود الزمالك للفوز على الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدين الزمالك بالفضل في فوزه اليوم، للثنائي المغربي محمد أوناجم الذي أحرز الهدف الأول، وأشرف بن شرقي الذي سجل الثاني وصنع الهدف الثالث.
بدأ الترجي المباراة ضاغطا بكل خطوطه على دفاع الزمالك وأضاع مهاجموه العديد من الفرص إلى أن سجل بن غيث الهدف الأول في الدقيقة 27، ولكن سرعان ما عادل أوناجم النتيجة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
مع بداية الشوط الثاني استحوذ الزمالك على مجريات اللعب، واستمر اللعب في وسط الملعب لفترة حتى تدخل أشرف بن شرقي الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72.
ومع نهاية المباراة يتدخل بن شرقي مرة أخرى ويحصل على ركلة جزاء سددها محمود علاء محرزًا الهدف الثالث في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 3-1، في انتظار لقاء الإياب في تونس يوم الجمعة المقبل.
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