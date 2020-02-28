شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المينى فوتبول جاهز للبطولة العربية.. وفاروق جعفر يعلن القائمة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع بدء العد التنازلى للبطولة العربية الأولى لكرة القدم المصغرة «المينى فوتبول» التي تقام في استاد القاهرة الدولى اعتبارا من 7 مارس المقبل، وصلت الاستعدادات للدرجة القصوى في ظل الدعم الواضح من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الحريص دائما على مساندة كل الاتحادات في المناسبات والتجمعات الرياضية الكبرى.

وكذلك رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير، مؤسس اللعبة في مصر والأب الروحي لها الذي يسعي لبناء منظومة رياضية قوية والكشف عن المواهب وتوسيع قاعدة الانتشار للعبة في مصر.

وشهدت الأسابيع الماضية استعدادات فنية على أعلى مستوى بقيادة فاروق جعفر، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني لمنتخب المينى فوتبول، وجهازه المعاون الذي يضم الكباتن: علاء ميهوب مدير المنتخب، ومحمد صلاح أبوجريشة المدرب العام، وجهاد عرفة المدرب، ورياض بن حميدية مدرب، وفكري صالح مدرب حراس المرمى، ود.محمد صفى مخطط الأحمال، وناصر هريدى إخصائى التأهيل.

وبدأ فاروق جعفر الإعداد للبطولة ببرنامج تم تقسيمه على مراحل، شهدت المرحلة الأولى تجميع اللاعبين المتميزين من مختلف محافظات مصر في إطار جولة مطولة قام بها المدير الفنى للمنتخب رفقة أحمد سمير سليمان، رئيس اتحاد اللعبة، نائب رئيس الاتحاد العربى، وتم تجميع اللاعبين ووصل عددهم نحو 40 لاعبا في أول تجمع تم تصفيتهم إلى 20 لاعبا، وفى المرحلة الثانية تم إعدادهم بشكل جيد قبل الدخول في مرحلة التجارب الودية التي شهدت تفوق المنتخب على فرق وأندية بدورى القسم الثانى، وكان يهدف فاروق جعفر من وراء التجارب الودية الوقوف على مستوى اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية خلال الأيام القادمة.

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ويخوض المنتخب تدريباته حاليا بمركز شباب الجزيرة على ملعب المينى فوتبول، وتحظى البطولة العربية باهتمام عربى كبير لمشاركة 8 منتخبات من أقوى المنتخبات الإأفريقية والعربية في اللعبة منها خمسة منتخبات شاركت في كأس العالم الأخير 2019 بأستراليا.

كانت قرعة البطولة التي أقيمت في حفل رائع بقصر محمد على، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الصومال والجزائر ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية تونس وجيبوتي والسعودية والعراق.

ويقول أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: «لأول مرة على أرض مصر تقام البطولة العربية للميني فوتبول في نسخة استثنائية، حيث أصبحت مصر وجهة الاتحادات الرياضية الدولية لإقامة مختلف البطولات على أرض الكنانة».

وأضاف سمير أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر بعد الزيارات التي قام بها لمختلف محافظات مصر من سيناء وحتي حلايب وشلاتين والنوبة من خلال مراكز الشباب، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيراً إلى أنه يسعى إلى أن تكون مصر عاصمة العالم في الميني فوتبول عام 2020.

يذكر أن لعبة «ميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة تختلف عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة «WMF» في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول. وفي الختام أضاف أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أنه وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على بذل كل طاقتهم لإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وملايين الشعب المصري كأس البطولة العربية للميني فوتبول.